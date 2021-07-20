Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Тильда обзор сервиса Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. ...
Написать 7 страниц по архитектурным стилям
Для строительного сайта (строим коттеджи), необходимо составить текст про 7 архитектурных стилей (см. прикрепленный файл). Каждая страница должна представлять из себя историю и интересные очерки, описание стиля + подобрать фотографии для страницы.
Главное условие: должно быть интересно читать простому человеку, который хочет построить дом и ничего не знает об архитектуре. Много текста не нужно.
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