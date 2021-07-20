Написать 7 страниц по архитектурным стилям

Для строительного сайта (строим коттеджи), необходимо составить текст про 7 архитектурных стилей (см. прикрепленный файл). Каждая страница должна представлять из себя историю и интересные очерки, описание стиля + подобрать фотографии для страницы.

Главное условие: должно быть интересно читать простому человеку, который хочет построить дом и ничего не знает об архитектуре. Много текста не нужно.