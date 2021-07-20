Написать 7 страниц по архитектурным стилям

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Завершен16 заявок640 просмотров

Для строительного сайта (строим коттеджи), необходимо составить текст про 7 архитектурных стилей (см. прикрепленный файл). Каждая страница должна представлять из себя историю и интересные очерки, описание стиля + подобрать фотографии для страницы.

Главное условие: должно быть интересно читать простому человеку, который хочет построить дом и ничего не знает об архитектуре. Много текста не нужно.

4 года назад
BoluxTO
Илья 
39 лет
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
38 лет
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Была
2 дня назад
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$60
20 дней
Все выполнено хорошо, спасибо)
Илья, благодарю вас за интересный проект. Было очень приятно работать. Рекомендую!

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