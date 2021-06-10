Написать текст под основной продукт Школы Акмеологии

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Закрыт4 заявки1018 просмотров

Написание продающего интересного текста для лендингов и email-рассылок Школы Акмеологии.

Важен опыт работы с нишей психологии, эзотерики и т.п.

Присылайте, пожалуйста, свои кейсы и прайс в анкете.

https://docs.google.com/forms/d/1pzaV08GxebetJUW--OUbKUtoORZVnILiRAGGBjIX3tc/edit

4 года назад
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