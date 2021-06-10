Написать отзыв

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Закрыт6 заявок474 просмотра

Необходимо ознакомиться с сервисом и написать свой отзыв на сайте https://otzovik.com/ , а затем опубликовать его.

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4 года назад
reputin
Иванов 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Али
 
20 лет
4 года в сервисе
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