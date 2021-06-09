Я ищу копирайтера который уже работал с тематикой Gamling 1. У вас должен быть опыт работы с Gamling, отправьте примеры 2. Текст может быть на английском или русском 3. Я ...
Написать 100 статей по описаниям медицинских препаратов
Нужно написать 100 статей по описаниям и медицинских препаратов и витаминов.
Статьи разные по объему. (5-12 тыс смв).
Сроки выполнения по договоренности.
Оплата 30р/1000смв + по 7 р. таблицы. Своевременные выплаты раз в неделю (по пятницам) на WMR, WMP, Яндекс.деньги, карты банков РФ или QIWI.
Тексты пишутся сразу на сайт, вы указываетесь автором статьи, свои работы можно использовать в
портфолио.
Возможен карьерный рост до автора индивидуального проекта с работой по повышенной ставке.
Ждем ваших заявок, наличие телеграмма - обязательно.
Заявки фрилансеров
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