Копирайтинг по ключевым словам на английском

[table]ЗадачаПриветствую всех! Нужны небольшие статьи написанные по ключевым словам! Все тексты длолжны быть на английском. Группу ключивиков дам заинтересовавшему исполнителю! Чем больше вы сможете написать текстов по группе ключивиков - тем лучше! Тексты не большие от 1000 до 2000 символов!

Обязательные требованияОт вас требуется!

Уникальность текстов.

Цена.

Что требуется от меня.

P.S. Желательная форма оплаты через систему PayPal

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