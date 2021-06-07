Нужно написать несколько небольших блоков текстов. Один для раздела "о нас", и несколько под каждый раздел услуги. Сайт будет полностью переделываться, текущий сайт с текущими текстами скину финальному исполнителю, сейчас там сплошной копипаст со всего ...
Копирайтинг по ключевым словам на английском
[table]ЗадачаПриветствую всех! Нужны небольшие статьи написанные по ключевым словам! Все тексты длолжны быть на английском. Группу ключивиков дам заинтересовавшему исполнителю! Чем больше вы сможете написать текстов по группе ключивиков - тем лучше! Тексты не большие от 1000 до 2000 символов!
Обязательные требованияОт вас требуется!
Уникальность текстов.
Цена.
Что требуется от меня.
P.S. Желательная форма оплаты через систему PayPal
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Заявки фрилансеров
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