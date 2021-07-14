Написать текст для сайта юридической компании

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Завершен19 заявок631 просмотр

Нужно написать несколько небольших блоков текстов. Один для раздела "о нас", и несколько под каждый раздел услуги. Сайт будет полностью переделываться, текущий сайт с текущими текстами скину финальному исполнителю, сейчас там сплошной копипаст со всего интернета. Примерно 5000 знаков, плюс минус. 

4 года назад
dopeax
Данила 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
$10
3 дня
Все отлично, буду обращаться еще.
Спасибо Даниле за прекрасный проект. ТЗ понятное, оплата моментальная. Буду рада дальнейшим заданиям.

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