Статья на тему "AI Applications as a Customer Service Tool"

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Закрыт1 заявка526 просмотров

Написать статью на тему "Artificial Intelligence Applications as a Customer Service Tool"

Требования к статье

  • уникальность
  • 2-3к знаков
  • англ. язык
  • ссылка на сайт hyperflowlabs.com
  • статья для гестпостинга
  • должна быть структурирована, содержать заголовки H1-H3
Анкоры

  • Data science consulting
  • AI App development
  • AI development
  • AI consulting
  • ML consulting
  • ML development
Дедлайн

  • 6.06 до 21:00
Бюджет

$3 за 1000 знаков

4 года назад
vladrevyako92
Влад 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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