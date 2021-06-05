Копирайтер текстов на тематику криптовалют

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Закрыт13 заявок1080 просмотров

Нужен креативный копирайтер для block-chain проекта.

Требуется: активность, своевременное исполнение заданий, желание.

4 года назад
masharella
Мария 
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