Нужно написать статью на тему: "Как начинающему бизнесу законно работать с персональными данными, где их можно использовать, кто должен быть оператором ПД, как своими силами заниматься обработкой данных."

В статье желательны кейсы, обязательны выводы. Целевая аудитория - владельцы бизнеса.

Количество знаков в статье: 5000-10000.