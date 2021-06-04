Написать статью

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Нужно написать статью на тему: "Как начинающему бизнесу законно работать с персональными данными, где их можно использовать, кто должен быть оператором ПД, как своими силами заниматься обработкой данных."

В статье желательны кейсы, обязательны выводы. Целевая аудитория - владельцы бизнеса.

Количество знаков в статье: 5000-10000.

4 года назад
zverochka
Валерия 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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