Написать отзыв о книге

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Завершен9 заявок1370 просмотров

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4 года назад
Castagna001
Елена 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
14 отзывов

Выбранные исполнители

Raibaru
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$3
7 дней
Escrow
Прекрасная работа с соблюдением всех требований и срока. Спасибо.
Первый мой работодатель. Отличный писатель, всё объясняет, быстрая обратная связь, милый собеседник. Рекомендую всем, новичкам особенно.
vhnkdb56fbugnm
Екатерина 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
$3
13 дней
Escrow
Нечего написать, тк исполнитель забанен сервисом, посотрудничать не удалось

Заявки фрилансеров

Raibaru
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Диана
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Карина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
vhnkdb56fbugnm
Екатерина 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Екатерина
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виктория
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад