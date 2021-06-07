Написание постов для Instagram (Секс-шоп)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок451 просмотр

Необходимо написание постов для аккаунта Инстаграм (секс-шоп).

Ссылка: https://www.instagram.com/amor.by/

Типы постов: Познавательные, информационные и продающие. (упор на познавательные)

Просьба откликаться людей с опытом в тематике сексуального здоровья.

Написание постов
4 года назад
ArchiFul
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Валерия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анжелика
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
Дмитрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вера
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
4 года назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Написать отзыв на Авито

    Нужен человек из Москвы с женским аккаунтом на Авито для написания отзыва. Сначала небольшой диалог в сообщениях на авито и через три дня (это очень важно важно) отзыв.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты стяжка пола и штукатурка

    $180

    Нужен копирайтер для текстов на посадочные страницы штукатурки и стяжки. Пример текстов: shtukaturov.ru/service/styazhka-pola/polusuhaya-styazhka-pola/ shtukaturov.ru/service/styazhka-pola/mehanizirovannaya-styazhka-pola/ shtukaturov.ru/service/styazhka-pola/styazhka-pola-v-kvartire/ ВАЖНО! На этих страницах есть блок вопрос-ответ. Посмотрите формат, для ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статья на тему "AI Applications as a Customer Service Tool"

    Написать статью на тему "Artificial Intelligence Applications as a Customer Service Tool" Требования к статье уникальность2-3к знаковангл. языкссылка на сайт hyperflowlabs.comстатья для гестпостингадолжна быть структурирована, содержать заголовки H1-H3Анкоры Data science consultingAI ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать две уникальные статьи о веб-разработке на английском

    UPD: Если не успеваете - можно одну Привет! Мы - компания Hyperflowlabs, занимающаяся веб-разработкой на заказ. Для продвижения сайта мы хотим разместить 2 уникальные статьи на сайтах (на английском!). Требования: - ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Коммерческое предложение

    Написать коммерческое предложение, после которого оптовый клиент захочет купить товар.  Специфика, напольные покрытия (ламинат). Оплата 50р/1000 знаков.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать отзыв о книге

    $3

    Нужно скачать книгу, прочитать и написать отзыв на сайте. Скачивание платное, входит в стоимость заказа, и оно обязательно, тк отзывы без скачивания могут быть удалены. В книге присутствует ЛГБТ-тематика и ненормативная лексика, пожалуйста воздержитесь от ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Создать seo описание для товара (оплетка на руль из экокожи)

    Создать продающее seo описание для товара (оплетки на руль из экокожи) с уникальностью в 90% и выше описание должно быть с минимальным количеством эпитетов не длинное, но и не короткое оплетка шьется ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад