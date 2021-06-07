Нужен человек из Москвы с женским аккаунтом на Авито для написания отзыва. Сначала небольшой диалог в сообщениях на авито и через три дня (это очень важно важно) отзыв.
Написание постов для Instagram (Секс-шоп)
Необходимо написание постов для аккаунта Инстаграм (секс-шоп).
Ссылка: https://www.instagram.com/amor.by/
Типы постов: Познавательные, информационные и продающие. (упор на познавательные)
Просьба откликаться людей с опытом в тематике сексуального здоровья.
Заявки фрилансеров
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