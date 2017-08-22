Приложение должно быть выполнено в архитектуре клиент-сервер с многопоточным сервером с организацией взаимодействия с базой данных на объектно-ориентированном языке Java. Подробности и тема в прикреплённом задании, по-мимо создания приложения потребуется небольшая помощь в оформлении. Срок около 1 ...