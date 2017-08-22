Необходимо сделать все правки, которые описаны в прикрепленном файле pdf. + добавить функцию добавление товаров в избранное и пройтись по всем этапам Покупки и Регистрации новых пользователей для выявления технических ошибок/недочетов, если таковые имеются. Ссылка: http://vanbarbra.r-design.org/new/
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За последнее время органически трафик очень сильно просел, нужен выявить причины и разработать план по исправлению. Интернет-магазин: amor.byПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо написание постов для аккаунта Инстаграм (секс-шоп). Ссылка: https://www.instagram.com/amor.by/ Типы постов: Познавательные, информационные и продающие. (упор на познавательные) Просьба откликаться людей с опытом в тематике сексуального здоровья.Копирайтинг12 заявокЗакрыт2 года назад
Приложение должно быть выполнено в архитектуре клиент-сервер с многопоточным сервером с организацией взаимодействия с базой данных на объектно-ориентированном языке Java. Подробности и тема в прикреплённом задании, по-мимо создания приложения потребуется небольшая помощь в оформлении. Срок около 1 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Настроить рекламу для интернет-магазина сварочного оборудования и комплектующих.Контекстная реклама25 заявокЗакрыт6 лет назад