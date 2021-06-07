Нужно написать несколько небольших блоков текстов. Один для раздела "о нас", и несколько под каждый раздел услуги. Сайт будет полностью переделываться, текущий сайт с текущими текстами скину финальному исполнителю, сейчас там сплошной копипаст со всего ...
Сделать описание товара для Wildberries
нужно сделать хорошое описание товара, с ключевыми словами, чем больше ключевых слов тем лучше. Для Wildberries.
1. Вешалка напольная. Регулируемая
2. Щетка для сухого массажа, антицеллюлитная щетка.
3. Кухонный силиконовый набор, Кисточка, Лопатка, Венчик.
4. Круг для новорожденных, для купания
Заявки фрилансеров
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