Сделать описание товара для Wildberries

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Закрыт3 заявки1196 просмотров

нужно сделать хорошое описание товара, с ключевыми словами, чем больше ключевых слов тем лучше. Для Wildberries.

1. Вешалка напольная. Регулируемая

2. Щетка для сухого массажа, антицеллюлитная щетка.

3. Кухонный силиконовый набор, Кисточка, Лопатка, Венчик.

4. Круг для новорожденных, для купания

4 года назад
analog189
Олег 
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49 отзывов
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