Написать статью о стаффордширском терьере

Статья на сайт о домашних животных о стаффордширском терьере. Выполнить задание по техническому заданию с четким планом статьи и распределением ключей. Статья будет проверяться: - по соответствию ТЗ; уникальности (по text.ru): не менее 80% и не более 20% по одному из источников; - тошноте (по Advego.ru) академическая тошнота не менее 6% и не более 9% (допускается отклонение +-1%), тошнота по слову не более 3% (допускается отклонение +0,5%)

ТЗ: https://puzat.ru/tz/user-task/share/1019503

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