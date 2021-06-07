Написать продающее описание товара. СЕО текст для Wildberries.

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Закрыт9 заявок472 просмотра

Нужно написать описание товара с подбором ключевых слов.

От меня - фото товаров, от вас - поиск ключевых слов и написание с ними продающего текста. Всего 4 товара, т.е, вам нужно найти ключевые слова по каждому из товаров.

Вот список товаров:

1. Вешалка напольная. Регулируемая

2. Щетка для сухого массажа, антицеллюлитная щетка.

3. Кухонный силиконовый набор, Кисточка, Лопатка, Венчик.

4. Круг для новорожденных, для купания

4 года назад
artem_9727
Артём 
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