Нужен копирайтер на проект

Нужно написать несколько небольших блоков текстов. Один для раздела "о нас", и несколько под каждый раздел услуги. Сайт будет полностью переделываться, текущий сайт с текущими текстами скину финальному исполнителю, сейчас там сплошной копипаст со всего ...