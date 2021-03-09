Viktor31-77

Виктор Viktor31-77

 
46 летЛатвия/Рига
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
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нет выплат фрилансерам
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  • Laravel 9 Не приходит копия письма к клиенту

    Здравствуйте! Есть сайт (он пока в разработке), на нём есть форма заказа, которая работает некорректно. Функционал должен быть таким, что при заполнении формы, одна копия должна уходить мне как админу, другая к клиенту! В данный момент ...

    Laravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Копирайтинг по ключевым словам на английском

    [b]Задача[/b] Здравствуйте! Нужен человек который хорошо владеет английским языком и может креативно и уникально писать тексты по ключевым словам! В основном тексты будут небольшие в среднем 1000 знаков, но тематика одна. Знания английского обязятельно. Для тех кого заинтересовала работа, предоставлю ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать форму резервации

    [b]Задача[/b] Нужна форма резервации по аналогии этой [url=https://www.seattleelitetowncar.com/reservation.php]https://www.seattleelitetowncar.com/reservation.php[/url] Везде должа быть валидация и сама форма будет на английском! Так как форма будет ставиться на несколько сайтов то вверу в форме должнен автоматом прописываться индификатор брони (вот пример ADS-12345) ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Консультация по ADS Google

    [b]Задача[/b] Нужна онлайн консультация по рекламе ADS Google, а так же помочь настроить компанию и объяснить общие настройки по ADS Google. [b]Обязательные требования[/b] Оплата только через PayPal.

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтинг по ключевым словам на английском

    [table]ЗадачаПриветствую всех! Нужны небольшие статьи написанные по ключевым словам! Все тексты длолжны быть на английском. Группу ключивиков дам заинтересовавшему исполнителю! Чем больше вы сможете написать текстов по группе ключивиков - тем лучше! Тексты не большие ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Форма бронирования!

    Суть работы такова! Есть несколько сайтов на Wordpress. Использую форму от jotform.com, но хочу иметь свою форму! Должна быть какая-нибудь панель управления, где будет возможность форму редактировать, добавлять или уберать поля, так же письма приходящие на ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультант-маркетолог (таргетолог) по Amazon

    [b]Задача[/b] Ищу консультанта по маркетингу, в области торговой площадке Amazon, а так же нужна будет помощь в реализации настроек в facebook и instagram и их продвижения (Таргетолог). Человек который откликнется должен знать эту область. [b]Обязательные требования[/b] На сколько ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад