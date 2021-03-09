Viktor31-77

Здравствуйте! Есть сайт (он пока в разработке), на нём есть форма заказа, которая работает некорректно. Функционал должен быть таким, что при заполнении формы, одна копия должна уходить мне как админу, другая к клиенту! В данный момент ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрытгод назад
[b]Задача[/b] Здравствуйте! Нужен человек который хорошо владеет английским языком и может креативно и уникально писать тексты по ключевым словам! В основном тексты будут небольшие в среднем 1000 знаков, но тематика одна. Знания английского обязятельно. Для тех кого заинтересовала работа, предоставлю ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Задача[/b] Нужна форма резервации по аналогии этой [url=https://www.seattleelitetowncar.com/reservation.php]https://www.seattleelitetowncar.com/reservation.php[/url] Везде должа быть валидация и сама форма будет на английском! Так как форма будет ставиться на несколько сайтов то вверу в форме должнен автоматом прописываться индификатор брони (вот пример ADS-12345) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
[b]Задача[/b] Нужна онлайн консультация по рекламе ADS Google, а так же помочь настроить компанию и объяснить общие настройки по ADS Google. [b]Обязательные требования[/b] Оплата только через PayPal.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт3 года назад
[table]ЗадачаПриветствую всех! Нужны небольшие статьи написанные по ключевым словам! Все тексты длолжны быть на английском. Группу ключивиков дам заинтересовавшему исполнителю! Чем больше вы сможете написать текстов по группе ключивиков - тем лучше! Тексты не большие ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
Суть работы такова! Есть несколько сайтов на Wordpress. Использую форму от jotform.com, но хочу иметь свою форму! Должна быть какая-нибудь панель управления, где будет возможность форму редактировать, добавлять или уберать поля, так же письма приходящие на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
[b]Задача[/b] Ищу консультанта по маркетингу, в области торговой площадке Amazon, а так же нужна будет помощь в реализации настроек в facebook и instagram и их продвижения (Таргетолог). Человек который откликнется должен знать эту область. [b]Обязательные требования[/b] На сколько ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт3 года назад