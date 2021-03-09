Viktor31-77

[b]Задача[/b] Нужна форма резервации по аналогии этой [url=https://www.seattleelitetowncar.com/reservation.php]https://www.seattleelitetowncar.com/reservation.php[/url] Везде должа быть валидация и сама форма будет на английском! Так как форма будет ставиться на несколько сайтов то вверу в форме должнен автоматом прописываться индификатор брони (вот пример ADS-12345) ...