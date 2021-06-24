Ищется специалист по PPC для настройки и ведения рекламных кампаний в Google Ads и Facebook Ads для интернет-магазина. Важные требования: опыт работы с shopping кампаниями в Google, настройка catalog sales в Facebook, соблюдение KPI. Предпочтение индивидуальным исполнителям или небольшим командам.