Необходимо настроить Google Adwords по готовым кампаниям из Яндекс Директ, включая 2 кампании на поиске и 4 на РСЯ. Требуется создать идентичную структуру, проработать объявления, настройки и ретаргетинг. Все элементы должны быть проверены на соответствие и эффективность.
Консультация по ADS Google
Задача
Нужна онлайн консультация по рекламе ADS Google, а так же помочь настроить компанию и объяснить общие настройки по ADS Google.
Обязательные требования
Оплата только через PayPal.
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