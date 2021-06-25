Контекстная реклама

$68
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен2 заявки286 просмотров

Необходимо произвести настройку рекламы яндекс директ. Сайт пришлю в личку, ниша натяжные потолки.

4 года назад
guest_16242989323772
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

artemreklama
Артем 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$70
13 дней
Спасибо за качественную настройку. Все пожелания были учтены. Работой доволен, буду обращаться ещё.
Было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

artemreklama
Артем 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад