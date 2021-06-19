Реклама в Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок385 просмотров

Задача настроить рекламную компанию на автовебинар.

Посадочная страница + примеры рабочих крео, которые мы используем в FB Traget тут - https://s365.su/lmqqeuj1fw

Тематика: МЛМ бизнес, сетевой маркетинг

Реклама в ФБ длительное время давала нам в среднем цену лида 0,9-1,3$, сейчас ниже 3$ не опускается и это сильно выходит за рамки нашего KPI.

Задача протестировать Яндекс Директ и посмотреть какое качества лида и за какие деньги можно получать. Видим конкурентов, который стабильно генерят трафик из Яндекс Директ и показывают хорошие результаты.

Прошу писать стоимость настройки и сопровождения рекламной компании.

Если есть опыт из нашей тематики, то так же указывайте это, будет сильным аргументом.

Если есть опыт в настройке Яндекс Директ, так же прошу отметить.

4 года назад
falkovichs
Стансилав 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Габриэль
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мат
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
44 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
25 отзывов
4 года назад
Антон
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 отзывов
4 года назад
Елизавета
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад