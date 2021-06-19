Реклама в Яндекс Директ

Задача настроить рекламную компанию на автовебинар.

Посадочная страница + примеры рабочих крео, которые мы используем в FB Traget тут - https://s365.su/lmqqeuj1fw

Тематика: МЛМ бизнес, сетевой маркетинг

Реклама в ФБ длительное время давала нам в среднем цену лида 0,9-1,3$, сейчас ниже 3$ не опускается и это сильно выходит за рамки нашего KPI.

Задача протестировать Яндекс Директ и посмотреть какое качества лида и за какие деньги можно получать. Видим конкурентов, который стабильно генерят трафик из Яндекс Директ и показывают хорошие результаты.

Прошу писать стоимость настройки и сопровождения рекламной компании.

Если есть опыт из нашей тематики, то так же указывайте это, будет сильным аргументом.

Если есть опыт в настройке Яндекс Директ, так же прошу отметить.