Запустить рекламу в Google Ads

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Закрыт14 заявок595 просмотров

Здравствуйте. Есть сайт https://movex.co.il

Нужно запустить рекламу в гугл на русском и иврите

Google Ads
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IvanenkoSerg
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