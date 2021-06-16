Запустить рекламу в Google Ads

Запускаем новый проект по разработке сайтов. Ищу контекстолога, который может настроить и запустить рекламу. Желателен опыт в маркетинге или запуске новых продуктов на рынок. ЦА - Украина. Предлагайте варианты работы, стоимость и сроки.