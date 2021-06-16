Настроить рекламную компанию в gooogle adwords на разных языках
Запустить рекламу в Google Ads
Здравствуйте. Есть сайт https://movex.co.il
Нужно запустить рекламу в гугл на русском и иврите
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