Реклама в Google

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Закрыт15 заявок362 просмотра

Запускаем новый проект по разработке сайтов. Ищу контекстолога, который может настроить и запустить рекламу. Желателен опыт в маркетинге или запуске новых продуктов на рынок. ЦА - Украина. Предлагайте варианты работы, стоимость и сроки. 

4 года назад
vitalik1802
Виталик 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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Дмитрий
 
33 года
5 лет в сервисе
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Артём
 
24 года
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Олександр
 
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Антон
 
38 лет
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12 часов назад
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Антон
 
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Артем
 
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Наталья
 
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Александр
 
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12 часов назад
25 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
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15 часов назад
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4 года назад