Нужно реклама в Директе. Банят по п. 15

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок691 просмотр

Доброго времени суток. Есть задача - рекламироваться на Поиске в Директе по теме ремонта крупно бытовой техники. Кампанию там запускали, но есть проблема с блокировкой аккаунта по пункту 15. Требуется помочь с решением проблемы по существу. Я не про прохождение модерации, а про то, как под блокировку не попасть. Возможно есть опыт, например что писать нельзя, или какие ключи использовать и т.д.Стоимость в зависимости от полезности  

4 года назад
Lala0157
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