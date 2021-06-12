Кто умеет настраивать с опытом Готов заплатить за настройку Google adwords готов платить 500₽ ключевые слова 10-20 шт
Нужно реклама в Директе. Банят по п. 15
Доброго времени суток. Есть задача - рекламироваться на Поиске в Директе по теме ремонта крупно бытовой техники. Кампанию там запускали, но есть проблема с блокировкой аккаунта по пункту 15. Требуется помочь с решением проблемы по существу. Я не про прохождение модерации, а про то, как под блокировку не попасть. Возможно есть опыт, например что писать нельзя, или какие ключи использовать и т.д.Стоимость в зависимости от полезности
Заявки фрилансеров
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