Реклама Google Ads

Требуется Директолог на настроенные рекламные кабинеты (Яндекс Директ, Google Ads), для управления компаниями. О проектах: Первая Академия Яндекс Дзен. https://get.dzen-academy.ru/ Академия WildBerries https://get.wild-traffic.ru Две действующие онлайн школы ...
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День добрый
Создана компания, все выполнено, все одобрено.
Ставка бюджета увеличена.
Нет показов. Нужно решить. Сайт новый, компания тоже новая.
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