Настройка и запуск Я.Директ и G.Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт26 заявок437 просмотров

- Необходимо настроить контекстную рекламу в поисковых системах для сферы юр. услуг для г. Уфы.

- Направление - автоюрист, возврат прав, земельный юрист, юрист по недвижимости, юрист, адвокат.

- Так же исключить бесплатные консультации в поисковых запросах и другие нерелевантные слова.

- Продумать как настроить контекст. рекламу на каждое из направлений, рассмотреть вариант создания лендинга общего или под каждый запрос.

- Настроить метрику и аналитику. Продумать креативы для рекламных объявлений.

4 года назад
prezedent
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