Настройка и ведение РК на wildberries, Яндекс Директ -Работа с креативами-Проведение А\В тестов -Улучшение конверсии карточки товара
Настройка и запуск Я.Директ и G.Ads
- Необходимо настроить контекстную рекламу в поисковых системах для сферы юр. услуг для г. Уфы.
- Направление - автоюрист, возврат прав, земельный юрист, юрист по недвижимости, юрист, адвокат.
- Так же исключить бесплатные консультации в поисковых запросах и другие нерелевантные слова.
- Продумать как настроить контекст. рекламу на каждое из направлений, рассмотреть вариант создания лендинга общего или под каждый запрос.
- Настроить метрику и аналитику. Продумать креативы для рекламных объявлений.
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