Настройка и запуск Я.Директ и G.Ads

- Необходимо настроить контекстную рекламу в поисковых системах для сферы юр. услуг для г. Уфы.

- Направление - автоюрист, возврат прав, земельный юрист, юрист по недвижимости, юрист, адвокат.

- Так же исключить бесплатные консультации в поисковых запросах и другие нерелевантные слова.

- Продумать как настроить контекст. рекламу на каждое из направлений, рассмотреть вариант создания лендинга общего или под каждый запрос.

- Настроить метрику и аналитику. Продумать креативы для рекламных объявлений.