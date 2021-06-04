Настроить РК в инсте и фб

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Закрыт6 заявок414 просмотров

Создать кабинет и настроить РК на фб и инсту, аудитория ,владельцы и сотрудники ресторанов. Желателен опыт работы с такой аудиторией 

4 года назад
digin
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Заявки фрилансеров

Игорь
 
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#1
Контекстная реклама
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