Мы немецкая компания, работающая в сфере медицины. Нам необходимо настроить контекстную рекламу в Гугл и Яндекс. Если это будет необходим, то, возможно, еще разработать целевые страницы для рекламы. И в целом дать рекомендации по повышению ...
Необходима консультация по смм и контекстной рекламе
Запускаем туристический сайт про пхукет. Пхукет открывается с 1 июля. Необходима консультация по продвижению сайта к открытию Пхукета. Смм и контекстная реклама.какой бюджет лучше? Как тестировать? С чего начать? На выходе хочу получить чеклист ,с помощью которого к 1 июля получить качественный трафик на сайт
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