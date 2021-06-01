Необходима консультация по смм и контекстной рекламе

Запускаем туристический сайт про пхукет. Пхукет открывается с 1 июля. Необходима консультация по продвижению сайта к открытию Пхукета. Смм и контекстная реклама.какой бюджет лучше? Как тестировать? С чего начать? На выходе хочу получить чеклист ,с помощью которого к 1 июля получить качественный трафик на сайт