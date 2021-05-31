Настроить таргетированную рекламу в Fb и Inst

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Закрыт10 заявок483 просмотра

Необходимо настроить рекламу для Fb и Inst бренда, производящего Шали ручной работы.

Озвучьте ваши условия, срок, стоимость и что входит.

4 года назад
miya_q
Елена 
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