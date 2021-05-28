Настройка и консультация по РК на MyTarget

Мы ищем "гуру" в работе с МТ.

Специалиста, который не первый год работает в МТ с траффиком по сей день и знает все подводные камни и лайв-хаки.

Торговая компания специализируется на интернет-торговле товарами для дома и здоровья на территории ЕС, в частности Германии, работа с русскоязычной аудиторией через МТ (основная группа 50+ из ОК и сервисов Маил).

Задача:

- настройка РК до результата

- консультация по работе с МТ на текущий момент

Проблемы:

- настройка РК, как обычно (широкий охват и мультиформат, карусель, видео) не приносят результата

(такое ощущение, что поменялись алгоритмы) раньше 1000 кликов давала 15-25 заказов. Сейчас 1-3 в лучшем случае. Метрика в 2 раза расходится с кликами в МТ в меньшую сторону.

Со своей стороны готовы:

- достойно оплатить работу (в случае успеха и получения заявок) и консультацию по дальнейшему использованию МТ.

- предоставить статистику по проведенным кампаниям для анализа

Ждем ваших предложений. Новичков просьба не откликаться, нужен реальный СПЕЦ!