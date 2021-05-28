Добрый день. Запускаем проект по прокату авто в Крыму. Сайт почти готов, хотел узнать сколько обойдется настройка контекстной рекламы и SEO
Настройка и консультация по РК на MyTarget
Мы ищем "гуру" в работе с МТ.
Специалиста, который не первый год работает в МТ с траффиком по сей день и знает все подводные камни и лайв-хаки.
Торговая компания специализируется на интернет-торговле товарами для дома и здоровья на территории ЕС, в частности Германии, работа с русскоязычной аудиторией через МТ (основная группа 50+ из ОК и сервисов Маил).
Задача:
- настройка РК до результата
- консультация по работе с МТ на текущий момент
Проблемы:
- настройка РК, как обычно (широкий охват и мультиформат, карусель, видео) не приносят результата
(такое ощущение, что поменялись алгоритмы) раньше 1000 кликов давала 15-25 заказов. Сейчас 1-3 в лучшем случае. Метрика в 2 раза расходится с кликами в МТ в меньшую сторону.
Со своей стороны готовы:
- достойно оплатить работу (в случае успеха и получения заявок) и консультацию по дальнейшему использованию МТ.
- предоставить статистику по проведенным кампаниям для анализа
Ждем ваших предложений. Новичков просьба не откликаться, нужен реальный СПЕЦ!
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