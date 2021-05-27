Опытный директолог

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок429 просмотров

На основании отчет аналитика откорректировать рекламные кампании в Яндекс Директе и Гугл Эдвордсе. Начало проекта ориентировочно начало июля. Работа по договору оказанию услуг с нашим ООО.

В сообщении пишите:

1) стоимость услуг

2) срок производства работ

3) Правовую форму организации

4 года назад
office_tmforas
Алина 
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4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

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