Подключить систему аналитики Roistat (ройстат)

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Закрыт1 заявка430 просмотров

Необходимо подключить roistat к: 1.Сайт на платформе tilda2. Колтрекинг (на базе Roistat)  3. amoCRM Рекламные кампании в Яндекс,РСЯ, Google, Facebook + авито В отклике  напишите срок и стоимость. Важно чтобы у вас уже был в опыт в интеграции и настройке Roistat 

AmoCRM
4 года назад
prixodckoe
Приходько 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
25 отзывов
4 года назад