Настройка контекстной рекламы в Гугл и Яндекс для бюро переводов

$135
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок435 просмотров

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1d2ZwcPw9LSZKpphv65YkZF4rZspDmvStipIa1qahiHM/edit

В отклике прикладывайте:

1. Кейсы со статистикой было/стало (желательно со скринами)

2. Максимальную цену за 1 заявку на перевод (по вашим расчетам, на основании вашего опыта)

4 года назад
alaniagucci
Визинов 
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