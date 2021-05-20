Нужно собрать подробный список запросов для контекстной рекламы по услугам: 1. дизайн презентаций, разработка презентаций и т.п. 2. таргетированная реклама, реклама в соцсетях и т.п. Минус-слова не нужны. ...
Настроить рекламную компанию в Я. Директе (с нуля)
Я риелтор. Являюсь сотрудником агентства-недвижимости.
Что надо сделать:
С нуля настроить рекламную компанию по запросу "купить квартиру Петропавловск-Камчатский" (5000 показов в месяц) + все низкочастотные запросы. Откорректировать цену клика, адекватно.
- зарегистрировать почту, придумать пароль и т.д.
- регистрация рекламной компании НОВАЯ
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