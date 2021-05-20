Настроить рекламную компанию в Я. Директе (с нуля)

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Закрыт26 заявок524 просмотра

Я риелтор. Являюсь сотрудником агентства-недвижимости.

Что надо сделать:

С нуля настроить рекламную компанию по запросу "купить квартиру Петропавловск-Камчатский" (5000 показов в месяц) + все низкочастотные запросы. Откорректировать цену клика, адекватно.

- зарегистрировать почту, придумать пароль и т.д.

- регистрация рекламной компании НОВАЯ

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kammisha
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