Настройка таргетированной рекламы для студии растяжки

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Закрыт19 заявок1010 просмотров

Разыскивается таргетолог /трафиколог в студию растяжки Mint Stretching.

Необходимо настроить таргет, создав рекламные креативы (самостоятельно либо нанятого дизайнера (дизайнер есть)) на платную пробную тренировку в студию растяжки.

Цель: приглашение на пробную тренировку по растяжке.

Цена лида: не дороже 250 рублей. В день требуется привлекать 30-40 лидов.

Условия: Работа на результат!

4 года назад
russell_b
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