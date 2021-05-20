Настроить конверсии в Google Ads

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Закрыт6 заявок477 просмотров

Есть аккаунт в гугл где крутится реклама на интернет магазин

Необходимо через гугл тег или гугл эдс настроить верную передачу конверсий в рекламу. Сейчас там неразбериха

Нужен специалист кто уже делал такое именно для интернет магазинов

Google Ads
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