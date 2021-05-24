ТЗ https://docs.google.com/document/d/1d2ZwcPw9LSZKpphv65YkZF4rZspDmvStipIa1qahiHM/edit В отклике прикладывайте: 1. Кейсы со статистикой было/стало (желательно со скринами) 2. Максимальную цену за 1 заявку на перевод (по вашим расчетам, на основании вашего опыта)
Рекламная компания для казино
Сделать рекламную компанию казино по открытию кейсов за деньги. Нужен специалист по продвижению в такой сфере и желательно с примерами работ.
Заявки фрилансеров
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