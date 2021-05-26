Нужны услуги по привлечению клиентов на сайт (тематика быт. техника и электроника) источники траффика разные (контекст, SMM, таргетированнная реклама), рынок РФ.
Таргет
25-27 июня планируется лагерь импровизации.
требуется набрать 20 чел.
Таргет в Инстаграм.
Нужен опыт таргет в подобной сфере.
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