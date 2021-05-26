Настроить таргет в VK

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Закрыт6 заявок876 просмотров

Нужно для группы настроить таргет в ВК

Обязательно пишите стоимость услуг и примеры работ

4 года назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
92 отзыва
4 года назад
#1
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Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Марина
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ярослав
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
39 отзывов
4 года назад