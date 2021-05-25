Настройка GA, Яндекс Метрики через GTM

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Есть сайт, нужно настроить цели в Яндекс Метрике и Google Analytics через GTM.

GTM подключен, счетчики в GTM тоже подключены.

Яндекс Метрика и Google Analytics частично настроена, но сайт переделался жестко. Не удаляя старые цели нужно настроить новые по списку.

В итоге общий перечень работ:

1. Настроить цели в Яндекс Метрике.

2. Настроить цели Google Analytics.

3. Настроить GTM для отправки данных и корректного срабатывания целей в ЯМ и GA

4. Настроить передачу данных из Яндекс Директ в Google Analytics

5. Сформировать отчет по Конверсиям (за все время) и создать собственный отчет «Затраты по рекламным системам»

Перечень целей и условия срабатывания есть в прикрепленном файле.

Доступы предоставлю.

4 года назад
Malkovich666
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