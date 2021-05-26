Реклама сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт22 заявки472 просмотра

Нужны услуги  по привлечению клиентов на сайт (тематика быт. техника и электроника) источники траффика разные (контекст, SMM, таргетированнная реклама), рынок РФ.

4 года назад
jeleznowvitalik
Виталий 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
44 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Олег
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алина
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
30 отзывов(-1)
4 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
35 минут назад
90 отзывов
4 года назад
Юлия
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Артем
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Олег
 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
17 минут назад
54 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Контекстная реклама
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Александр
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
92 отзыва
4 года назад
#1
Контекстная реклама
Мирослава
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
25 отзывов
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
час назад
27 отзывов
4 года назад
Марина
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
79 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Контекстная реклама
Татьяна
 
54 года
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
43 отзыва
4 года назад
ТОП-10
Контекстная реклама
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
27 отзывов
4 года назад