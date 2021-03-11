office_tmforas

На основании отчет аналитика откорректировать рекламные кампании в Яндекс Директе и Гугл Эдвордсе. Начало проекта ориентировочно начало июля. Работа по договору оказанию услуг с нашим ООО. В сообщении пишите: 1) стоимость услуг 2) срок производства работ 3) Правовую форму ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Контекстная реклама6 заявокЗакрыт3 года назад
1)Нужно поставить модуль интеграции с Б24 2) загрузить каталог из Excel файла: наименование и артикул( без цен и остатков) УНФ последняя версия коробка в облаке Б24 успешно работает 1,5 года Присылайте стоимость и сроки1С-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $30
нужно разместить 3 позиции на ЯМ. С помощью файла YML. Настроить интеграцию в метрику и в ройстат сайт на битриксе ( с лицензией)Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Мы пока не можем составить четкое ТЗ, при этом понимаем что хотим получить. Нужно провести аналитику существующей настройки, внести корректировки, настроить отчеты. Писать свое предложение по цене за проделанную работу.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад