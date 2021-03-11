office_tmforas

Алина office_tmforas

 
38 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Опытный директолог

    На основании отчет аналитика откорректировать рекламные кампании в Яндекс Директе и Гугл Эдвордсе. Начало проекта ориентировочно начало июля. Работа по договору оказанию услуг с нашим ООО. В сообщении пишите: 1) стоимость услуг 2) срок производства работ 3) Правовую форму ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программист 1С на 2 часа

    1)Нужно поставить модуль интеграции с Б24 2) загрузить каталог из Excel файла: наименование и артикул( без цен и остатков) УНФ последняя версия коробка в облаке Б24 успешно работает 1,5 года Присылайте стоимость и сроки

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить Poistat

    Мы пока не можем составить четкое ТЗ, при этом понимаем что хотим получить. Нужно провести аналитику существующей настройки, внести корректировки, настроить отчеты. Писать свое предложение по цене за проделанную работу.

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад