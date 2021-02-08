Настроить Poistat

Системное администрированиеЗакрытнет заявок229 просмотров
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Мы пока не можем составить четкое ТЗ, при этом понимаем что хотим получить.

Нужно провести аналитику существующей настройки, внести корректировки, настроить отчеты.

Писать свое предложение по цене за проделанную работу.

3 года назад
office_tmforas
Алина 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад