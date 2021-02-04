Настройки сервера

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки305 просмотров
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Сайт на опенкарт. Работает плагин импорта прайсов поставщиков по крону. Сайт на firsvds сервере. 

Импорт виснет. Нужно понять в чем причина. Т.к. разработчик плагина говорит что у всех других все ок - только у меня. 

3 года назад
nniikkhhii
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад