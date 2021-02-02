Найти все поддомены

Необходимо настроить Nginx. Проконсультировать как это сделать, либо если не получится, то оказать помощь в настройке по Тимвьюверу. На сайт идет огромное количество запросов в несколько потоков с каждого IP. Нужно выставить ограничения по количеству одновременных обращений/потоков ...
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Добрый день,
Из домена clubright.co.uk с помощью Sublist3r или аналогичных инструментов нужно вытащить все поддомены.
В заявке прошу присылать точную стоимость и срок работы.
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