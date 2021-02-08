Сделать электронные почты для компаний на основании доменов. Настроить переадресацию. Есть 3 проекта с разными сайтами, доменами. Общий отдел продаж. Нужно создать электронные почты на основании доменов вида [email protected] для всех сотрудников. Настроить переадресации, чтобы все ...
Настроить apache, nginx, php под сервер Linux для работы с Cloudflare
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разово настроить apache, nginx, php под сервер Linux для работы с Cloudflare для нашего сайта. Сайт должен стабильно работать, без ошибок со стороны сервера.
- Похожие заказы
- Системное администрирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно поменять домен на вордпресс сайте. Работа с хостингом и сайтом.Завершен3 года назад
после обновления шаблона Aspro на Битриксе на сайте появились ошибки, решили восстановить сайт из резервной копии. В процессе восстановления сайт упал. ошибка: The script encountered an error and will be aborted. To view extended error ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно в Игровом Лобби Программы-Клиента *.exe (дам исполнителю) разобрать TCP\IP обмен клиент-сервер и найти поля передающие идентификатор компьютера клиента. И вообще понять как Сервер находит и однозначно определяет (идентифицирует) компьютер с которого идет подключение.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно обонвить !С Битрикс, для этого нужно поставить на серер новую Maria DB 10. Так же если, возможно, устранить ошибки при смене php c 5.6 на 7.2Завершен3 года назад
Настроить сервер, подключить HTTP2, увеличить скорость сайта за счет настроек сервераЗавершен3 года назад
Необходимо настроить 2 сервера: Production и Development [list=1][*]Создать 2 контейнера: для backend на php для laravel (mysql) с соответствующими библиотеками и расширениями, для frontend на JS для Nuxt.js (React.js) с использованием TypeScript с соответствующими библиотеками. (библиотеки ...Завершен3 года назад
Необходимо с одного хостинга, на другой перенести сайт на Laravel. Дамп памяти и корень хостинга предоставлю. На хостинге установлена cPanelСистемное администрирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна помощь с настройкой постраничного редиректа для сайта на C# Есть составленный .htaccess с постраничным редиректом. Но, сайт к которому пытались его применить написан на C# и попытки правильно откорректировать web.config для того же редиректа не увенчались ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Есть кластер, две машины - Менеджер и Воркер. На воркере регулярно все контейнеры падают, и они вынуждены запускаться на Менеджер-ноде. Воркер - более мощная машина. Падают ВСЕ контейнеры на Воркере. Хотя там есть очень простые контейнеры. Nginx со ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад