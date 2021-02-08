Настроить apache, nginx, php под сервер Linux для работы с Cloudflare

Системное администрированиеЗавершен9 заявок354 просмотра
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Нужно разово настроить apache, nginx, php под сервер Linux для работы с Cloudflare для нашего сайта. Сайт должен стабильно работать, без ошибок со стороны сервера. 

PHPLinuxNginxApache
3 года назад
Aleksey_2015
Алексей 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
3 года назад
$40
1 день
Рекомендую Егора как отличного специалиста. Несмотря на то что обратился в выходной день, был всегда на связи. Проделал работу качественно. Будем сотрудничать и дальше так как нет предела совершенству.
Приятно работать с Алексеем, уважительный в общений и терпеливый. Надеюсь на долгое сотрудничество.