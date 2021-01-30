Ищу спеца по Docker Swarm. Решить проблемы падения контейнеров

Здравствуйте.

Есть кластер, две машины - Менеджер и Воркер.

На воркере регулярно все контейнеры падают, и они вынуждены запускаться на Менеджер-ноде.

Воркер - более мощная машина.

Падают ВСЕ контейнеры на Воркере.

Хотя там есть очень простые контейнеры. Nginx со статикой, adminer из официального образа с докерхаба. Казалось им вообще не с чего падать.

Код остановки Exited (0)

Требуется специалист для решения такой проблемы.

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