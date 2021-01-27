Google App Engine - конфигурация app.yaml для оптимизация скорости

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка227 просмотров
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Есть установленные однотипные сайты на Google App Engine

Все работает, но сайты достаточно долго загружаются

Нужно внести коррективы в app.yaml для ускорения скорости загрузки сайтов

Только с опытом работы с Google App Engine

3 года назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад