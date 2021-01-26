Реализовать пару клиент-сервер для складывания присланной картинки на s3(не вернее в minio)..

Клиент: язык и форма реализации не важны, главное чтобы я без чтения кода мог понять как отправить серваку картинку, либо с приложенной инструкцие по использованию

Сервер: на golang. должен иметь всего 1 endpoint для, собственно, принятия картинки и складывания в minio. все необходимые данные для подключения к minio сервер должен получать через переменные окружения