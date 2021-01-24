Перенести ленд из Figma в Tilda. Есть ленд на Figma (простой, порядке

$13
Системное администрированиеЗакрыт6 заявок325 просмотров
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Перенести ленд из Figma в Tilda.Есть ленд на Figma (простой, порядке 10 слайдов).Нужно собрать его на Tilda (используя адаптивный ZeroBlock). Верстать не нужно, можно просто перенести текст и все прочее картинками.Задание на 1 день. 

FigmaTilda
3 года назад
Zhandoskuandyk25
Жандос 
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв