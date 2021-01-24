Настроить email рассылку, SMTP на сервере

$200
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки369 просмотров
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Этапы:1. Установка/настройка PowerMTA - 5 т.р.2. Настройка записей DNS/IP - 5 т.р.3. Тестирование и подготовка к запуску - 5 т.р..

3 года назад
guest_16114900549736
3 года в сервисе
Был
3 года назад